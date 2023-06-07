Захарова назвала предсказуемой реакцию Запада на подрыв Каховской ГЭС Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Реакция стран Запада на подрыв Каховской ГЭС была полностью предсказуема. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

— Реакция Запада на 100% предсказуема во всех подобных ситуациях. Это бесконечное желание обвинить Россию во всем, что происходит, вне зависимости от того, происходит это на самом деле или это является плодом воображения, — сказала Захарова.

Она также добавила, что все обвинения Москвы в теракте на Каховской ГЭС — часть информационной войны против России, которая нужна для увеличения финансирования Украины. По словам Марии Захаровой, таким образом западные страны пытаются оправдаться перед своим народом за выделение огромных сумм Киеву.

При этом Захарова подчеркнула, что ситуация с терактом на Каховской ГЭС должна стать частью международного расследования, чтобы весь мир узнал, кто виновен в этом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина атаковала Каховскую ГЭС из-за провала контрнаступления, поскольку все их попытки «захлебываются».