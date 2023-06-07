ВСУ повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины подбили аммиакопровод, расположенный в районе Купянска в Харьковской области, из-за чего зафиксированы случаи отравления среди военных. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Вооруженных сил РФ.

«Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод», - сообщил российский военный.

По его словам, на место происшествия были вызваны украинские командиры.

«После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились - дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах», - добавил военнослужащий.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава украинской военной администрации региона Олег Синегубов сообщил, что недалеко от аммиакопровода Тольятти – Одесса, расположенного в Купянском районе Харьковской области, было зафиксировано шесть взрывов. Они раздались неподалеку от насосной станции трубопровода около села Максютовка. Синегубов добавил, что утечек аммиака не наблюдается.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский проинформировал о срыве трех попыток ротации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старица на Купянском направлении.