Politico: контрнаступление ВСУ все еще похоже на прелюдию к нему Фото: REUTERS

Активность Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий сейчас похожа не на контрнаступление, а на прелюдию к нему. Такое заявление сделал обозреватель Джейми Деттмер в статье для издания Politico.

— Недавние нападения ВСУ на данный момент, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые еще только должны начаться, — говорится в публикации.

Также Деттмер отметил, что пока нет доказательств того, что Киев использует в подразделения, которые были подготовлены специально для контрнаступления. По его словам, украинские бойцы сейчас могут проводить разведку, которая позволит понять реакцию ВС РФ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что на Южно-Донецком направлении российские войска отбили наступление ВСУ, а за сутки противник потерял свыше 1500 бойцов. Помимо этого удалось уничтожить 17 украинских танков и множество единиц другой военной техники.