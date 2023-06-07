Два села остались без света после атаки ВСУ на подстанцию под Курском

Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Украинские войска сбросили на электрическую подстанцию в Курской области два взрывных устройства. Об этом в среду, 7 июня, заявил глава региона Роман Старовойт, уточнив, что атаке подвергся объект в селе Попово-Лежачи Глушковского района.

«В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт сообщил, что в ходе работ по восстановлению электроснабжения осколочные ранения получил один из рабочих, которого уже доставили в центральную районную больницу. По словам губернатора, ремонтные бригады продолжат восстановление энергоснабжения после завершения разминирования населенных пунктов.

Напомним, в прошлую пятницу, 2 июня, губернатор Курской области заявил, что в небе рядом с Курском были сбиты несколько украинских беспилотников, призвав также жителей сохранять спокойствие и проявлять бдительность.