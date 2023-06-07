Поставки российских систем ABS для автоконцернов начнутся с 1 июля 2023 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Антиблокировочные тормозные системы (ABS) российского производства начнут поставлять в автоконцерны с 1 июля этого года. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак.

«Уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», - приводит РИА Новости слова замминистра.

Как уточнил Шпак, на данный момент в России смогли наладить импортозамещение электронных блоков управления жгутовой продукции, а также частично датчиков. По его словам, в планах увеличение доли собственных электронных компонентов в производстве и локализация.

Напомним, ранее автоэксперт объяснил необходимость обязательной установки ABS для машины, уточнив, что они снижают аварийность. По его словам, в свое время данная система серьезно повлияла на снижение аварийности по всему миру.