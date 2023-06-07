Количество пользователей личного кабинета НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» превысило 300 000 человек

Количество пользователей личного онлайн-кабинета клиента НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на 1 июня 2023 года составило 308 500 тысяч человек. В этом году к сервису присоединились свыше 30 тыс. человек.

Новый личный кабинет клиента НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» был открыт в феврале этого года. Онлайн-сервис предоставляет пользователям широкий функционал: круглосуточный доступ к информации о состоянии пенсионного счета, размере и периодичности поступления личных отчислений и взносов работодателя, а также начисленном инвестиционном доходе. Пользователям личного кабинета предоставлены опции онлайн заказа документов: выписок по пенсионному счету, справок об уплаченных взносах. Также онлайн можно подать заявление на назначение негосударственной пенсии, обновить личные данные, назначить благоприобретателей по пенсионным сбережениям, изменить продолжительность выплаты пенсии и банковские реквизиты.

«Фонд уделяет большое внимание развитию дистанционных сервисов обслуживания. Особое значение имеет удобство наших клиентов – железнодорожников: их рабочие места зачастую находятся в отдаленных местностях, и современные цифровые технологии дают возможность получать качественное обслуживание по корпоративному пенсионному обеспечению удаленно, без приезда в офис фонда, – отмечает первый заместитель генерального директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Максим Элик, – Спрос на онлайн взаимодействие с фондом растет, поэтому работа по развитию личного кабинета и других возможностей дистанционного обслуживания продолжается».

Для того, чтобы воспользоваться полным набором функций личного кабинета, необходимо войти в систему на сайте фонда с помощью подтвержденной учетной записи портала госуслуг. Для удобства участников корпоративной пенсионной системы ОАО «РЖД» реализована технология входа в личный кабинет фонда через Сервисный портал работника ОАО «РЖД».