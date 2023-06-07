Житель Приморья арестован за шпионаж в пользу Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Приморского края был задержан за шпионаж в пользу украинской военной разведки. Об этом в среду, 7 мая, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края», - сказано в заявлении спецслужб.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения либо пожизненное лишение свободы. Как сообщается, задержанный полностью признал свою вину.

Напомним, ранее житель Украины получил 16 лет тюремного заключения за шпионаж в отношении российских оборонных предприятий. Сообщалось, что он работал по заданию разведывательных служб Украины.