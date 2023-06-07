ЦБ: в России выросло число фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запуск антиотмывочной платформы Банком России привел к резкому увеличению вновь регистрируемых юрлиц в стране, причем, около половины из них – это так называемые фирмы-однодневки. Об этом в беседе с РБК рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский.

«Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка 1 тысячи новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы», - сообщил Ясинский.

Он уточнил, что ежедневно Банк России выявляет около 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, их сразу включают в «красную зону».

По информации Банка России, по состоянию на 26 мая низкий уровень риска («зеленый») был присвоен 97% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, средний («желтый») — 1,6%, высокий или «красный» - 1,4%. Доля таких клиентов увеличилась, если сравнивать с показателями ноября 2022 года, на 0,7%.

Напомним, закон о создании на базе Центробанка РФ антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» подписал президент России Владимир Путин в декабре 2021 года. В полной мере сервис ЦБ начал работать с 1 июня 2022 года.

Через созданную платформу банки страны могут в онлайн-режиме получать сведения об уровне риска вовлеченности в подозрительные операции своих клиентов и их контрагентов. Банк России, в свою очередь, присваивает клиентам банков один из трех уровней риска совершения подозрительных операций. Подозрительными признаются операции, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов, а также финансирования терроризма.