Комбат Ходаковский сообщил о захвате оборудования ВСУ для борьбы с дронами Фото: REUTERS

Российские военнослужащие захватили оборудование Вооруженных сил Украины, предназначенное для пеленгации операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

«В руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец превосходит все, что мы знали, в разы», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил комбат, захваченная техника вызывает у специалистов обоснованную тревогу. Ходаковский добавил, что в батальоне «Восток» уже давно внедрены дистанционные антенны и системы управления бортами из укрытия на случай, если военные ВСУ установят местоположение операторов и попытаются подавить нанести по ним удар.

Напомним, ранее сайт KP.RU рассказывал, как российских бойцов обучают использованию дронов на передовой.

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