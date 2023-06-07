Число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 62 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число людей, отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 62. При этом от отравления скончалось 20 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших оценивается специалистами как тяжелое, но есть и люди со средней степенью тяжести. Всего в регионе для помощи пострадавшим развернули 88 коек из которых 20 терапевтических и 5 реанимационных.

Напомним, что первые случаи отравления продукцией компании «Мистер сидр» случились в Димитровграде в ночь с 3 на 4 июня. Тогда стало известно о шести пострадавших, одной из которых стала 16-летняя девочка.

После этого сообщения об отравлении людей суррогатным сидром начали поступать чаще и в других регионах России. Роспотребнадзор призвал изъять всю продукцию компании «Мистер сидр» с прилавков и заблокировать поставки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя предприятия, который рассказал в ходе допроса когда и в какие магазины поставлял свою продукцию.