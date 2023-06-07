ЦИК России предложил провести дистанционное голосование на выборах в 24 регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный избирательный комитет России предложил провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день выборов в 24 регионах страны, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«К нам поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, но семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении находятся 24 заявки», – сказала она журналистам.

ЦИК предложил провести дистанционное электронное голосование на выборах глав Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях, а также на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области.

Кроме того, ДЭГ предлагается провести в Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском, Камчатском крае, Карелии и Ненецком автономном округе. Дистанционное голосование может пройти также на выборах в органы местного самоуправления в Чувашии, Томской области и выборах депутата Оренбургского городского совета.

Напомним, единый день голосования в России пройдет 10 сентября. Ранее сайт KP.RU писал об оценке экспертов предварительного голосования «Единой России».