Первый случай отравления напитком «Мистер сидр» выявлен в Курганской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Курганской области выявлен первый случай отравления алкогольным напитком «Мистер сидр», сообщает региональное управление Следственного комитета России.

«Следственными органами следственного управления по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»)», – сказано на сайте ведомства.

По информации следователей, в воскресенье, 4 июня, жительница города Шумиха была госпитализирована с признаками отравления. Позже было установлено, что женщина накануне выпила «спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе». Как отметили в ведомстве, с точек реализации изъято более 17 тысяч литров этого алкогольного напитка.

Напомним, по последним данным, в Ульяновской области число отравившихся алкогольным напитком выросло до 62 человек, 20 из них скончались.

Как писал сайт KP.RU, владельцу производства суррогатного алкоголя, которым отравились в Поволжье, избрали меру пресечения. Бизнесмена Анара Гусейнова отправили под стражу. Сам предприниматель рассказал, что когда сотрудники полиции приехали с обыском на производство, он дал указание уничтожить всю спиртосодержащую продукцию и этикетки.

Тем временем депутаты Госдумы призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива и слабоакогольных напитков на фоне массового отравление людей сидром.