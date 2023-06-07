Немцев возмутили слова главы МИД ФРГ о подрыве Каховской ГЭС

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Пользователей Twitter возмутило заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) виновата Москва, потому что она начала конфликт против Киев.

«Ложь, ложь, ложь и еще больше лжи. Вы вообще можете сделать что-нибудь еще, госпожа военный министр?», - заявил один из читателей.

Другой комментатор попросил Бербок предоставить доказательства ее слов. «Вместо слов о том, что Германия работает над мирным планом, мы слышим такие заявления», - написал еще один.

«Вас просто нельзя воспринимать всерьез», - написал другой комментатор.

Еще один читатель назвал ее слова осуждением без доказательств.

Напомним, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев во вторник, 6 июня, заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после ночных обстрелов ВСУ.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия своей атакой на Каховскую ГЭС хотела «отвлечь внимание от своих ужасных неудач».

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