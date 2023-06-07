МИД Китая призвал обеспечить безопасность жителей на фоне разрушения Каховской ГЭС

Китай призвал обеспечить безопасность жителей на фоне разрушения Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Власти Китая серьезно обеспокоены разрушением Каховской гидроэлектростанции и призывают все стороны соблюдать нормы гуманитарного права и обеспечить безопасность местных жителей, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с разрушением Каховской ГЭС. Китай призывает приложить все усилия для обеспечения безопасности мирных жителей и инфраструктуры гражданского назначения», – сказал дипломат в ходе брифинга.

Как отметил представитель МИД КНР, Пекин всерьез обеспокоен последствиями разрушения Каховской ГЭС для экологии и экономики. В этой связи, подчеркнул он, нужно пытаться урегулировать конфликт на Украине политическими методами и «сообща стремиться к снижению эскалации».

Напомним, накануне глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия своей атакой на Каховскую ГЭС хотела отвлечь внимание от своих неудач.

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