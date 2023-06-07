Медведев призвал к уничтожению врага и началу наступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москве необходимо полностью низложить украинский режим, перейдя в наступление.

«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление … Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель - полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране», - написал политик в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, зампред Совбеза РФ также заявил, что Киев, а также поддерживающие его страны Запада стараются сделать все, чтобы стереть Россию с лица Земли, призвав российскую сторону сконцентрироваться и дать ответ.

Кроме того, политик назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не неожиданностью для Москвы, указав на то, что Киеву сейчас нужно оправдывать полученные от западных стран деньги и оружие.