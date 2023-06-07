Совфед РФ одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю Фото: Анастасия НОВИКОВА

Совет Федерации одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Заседание верхней палаты парламента России прошло в среду, 7 июня.

Как писал сайт KP.RU, законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива внес в Государственную думу президент России Владимир Путин. Договор был подписан в городе Керчь 24 декабря 2003 года.

Напомним, ранее Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В сопроводительных документах к закону сказано, что Россия вынуждена предпринимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и своих интересов на фоне того, как страны НАТО беспрецедентно наращивают свой военный потенциал, нарушая все принципы и договоренности.