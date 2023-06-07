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НовостиПолитика7 июня 2023 8:25

Совфед РФ одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Договор был подписан в Керчи в 2003 году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Фото: Анастасия НОВИКОВА

Совет Федерации одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Заседание верхней палаты парламента России прошло в среду, 7 июня.

Как писал сайт KP.RU, законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива внес в Государственную думу президент России Владимир Путин. Договор был подписан в городе Керчь 24 декабря 2003 года.

Напомним, ранее Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В сопроводительных документах к закону сказано, что Россия вынуждена предпринимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и своих интересов на фоне того, как страны НАТО беспрецедентно наращивают свой военный потенциал, нарушая все принципы и договоренности.