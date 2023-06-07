Кеннеди-младший при победе на выборах в США готов вести диалог с Россией о вооружении Фото: REUTERS

При победе на выборах президента США Кеннеди-младший намерен вести диалог с Россией по вопросам вооружений и работать над мирными инициативами. Об этом рассказали в офисе кандидата в президенты Соединенных Штатов.

— Конфликт на Украине по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью США, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте, — говорится в сообщении.

Также там подчеркнули, что при победе на выборах Кеннеди-младший намерен сфокусировать все усилия на мирных инициативах и работой над «постепенным разоружением» всех стран.

Ранее Кеннеди-младший призвал США прислушаться к словам Владимира Путина о красных линиях и попытаться поставить себя на место России. Он напомнил, что украинское правительство убило 14 тысяч русских на Донбассе, а если бы Мексика сделала подобное, Америка бы вторглась на их территорию незамедлительно.