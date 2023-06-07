Сальдо: в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу России Фото: REUTERS

Оперативно-тактическая ситуация после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) сложилась в пользу российских сил. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«С точки зрения военной ситуация сложилась оперативно-тактическая в пользу сил РФ», - врио главы региона, комментируя в эфире телеканала «Соловьев Live», вопрос о возможном влиянии подрыва Каховской ГЭС на обороноспособность российских войск в регионе.

Сальдо отметил, что подрывом дамбы гидроэлектростанции Украина намеревалась отвлечь внимание от больших потерь украинских войск в зоне боевых действий. По его словам, никаких преимуществ данная катастрофа с тактической точки зрения для Киева не несет.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков связал атаки Украины на плотину Каховской ГЭС с тем, что украинские войска не добиваются своих целей в попытках контрнаступления.