Глава Приамурья Василий Орлов поручил расширить программу по бесплатной установке пожарных извещателей в частных домах

Жителей частных домов с печным отоплением в Амурской области обеспечивают бесплатными дымовыми датчиками. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Программа по бесплатной установке пожарных извещателей в частных домах Амурской области будет продолжена, сообщил глава региона Василий Орлов. Губернатор поручил расширить категорию получателей этой льготы и провести все работы до начала отопительного сезона. Василий Орлов подчеркнул: в домах, где установлены дымовые датчики, во время пожаров не погиб ни один человек.

«Извещатели показали свою эффективность. В домах, где стоят приборы, во время пожаров не погиб ни один человек. Датчики реагировали на задымление громким звуком, благодаря чему от несчастья спаслось несколько семей. Нужно расширить категорию амурчан, которым будем бесплатно предоставлять пожарные извещатели, в первую очередь это касается семей, живущих в частных домах. Поручаю заблаговременно просчитать потребность и выделить финансирование. Всю работу нужно провести до начала отопительного периода», - отметил губернатор Василий Орлов.

Сейчас пожарные извещатели за счет бюджета устанавливаются в домах многодетных и малообеспеченных семей, родственников участников специальной военной операции, пожилых одиноких людей. Для жителей 28 муниципалитетов приобрели 15800 датчиков. На эти цели из бюджета области выделили более 7,3 миллионов рублей.

Напомним, программа по бесплатной установке пожарных извещателей стартовала по инициативе губернатора Василия Орлова в начале 2023 года. За последние пять лет в Приамурье в частных домах и надворных постройках произошло свыше 4700 пожаров, большинство погибших скончались от удушья дымом. Инспекторы Государственного пожарного надзора и сотрудники городских администраций вручают приборы жителям частных домов с печным отоплением. Количество датчиков зависит от площади квартиры, одно устройство защищает одну комнату. Кроме того, жители Приамурья активно приобретают и устанавливают датчики за свой счет. Губернатор поручил обеспечить их наличие в продаже практически во всех торговых точках области.