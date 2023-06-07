Производителей «Мистера сидра» награждали знаком качества в Самаре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Производителей «Мистера сидра» награждали в Самаре знаком качества за два года до случаев массового отравления. Такое заявление сделал депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

По его заявлениям, два года назад, в 2021 году, Минпромторг региона удостоил компанию «Анди» званиями «Самарский продукт», а также «Сделано в Самарской области». По словам депутата, к тому моменту спецслужбы уже составляли протоколы о контрафактной продукции на производителя данного напитка.

«Где контроль за деятельностью? Как мне сообщают источники, для ухода от налогов барыги сделали несколько фирм в Самаре, а накладные вообще делали на тольяттинскую фирму и вообще там бенефициары - другие люди», - заявил парламентарий.

Тем временем Минпромторг Самарской области опроверг наличие регионального знака качества у «Мистер сидра», отметив, что знак «Самарский продукт» был выдан только пиву, производимому ООО «Варка».

Напомним, накануне появилось сообщение, что число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 62, а скончалось 20 человек. При этом уже был зарегистрирован первый случай отравления напитком «Мистер сидр» в Курганской области.