Bloomberg: США запустят спутники для отслеживания космических аппаратов РФ и КНР

США запустят спутники для отслеживания космических аппаратов РФ и КНР. Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты планируют этим летом запустить группировку спутников, которая будет следить за космическими аппаратами России и Китая. Об этом проинформировало агентство Bloomberg.

«Космические силы США намерены запустить этим летом группировку спутников для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые потенциально могут вывести из строя или повредить орбитальные объекты», - сообщило издание.

Уточняется, что программа получила название Silent Barker. Группировка дополнит наземные датчики и спутники, расположенные на низкой околоземной орбите, она будет размещена на расстоянии примерно в 35,4 тысячи километров от Земли.

Ожидается, что запуск спутников состоится после июля с помощью ракеты-носителя Atlas V.

Ранее сообщалось, что Россия успешно вывела на орбиту радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» для всепогодного и круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли. Данный спутник предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Позже стало известно, что новый радиолокационный спутник российского производства займется разведкой военных объектов вооруженных сил Украины.