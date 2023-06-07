Молдавия денонсирует два соглашения с СНГ

Молдавия намерена денонсировать два соглашения с СНГ Фото: ТАСС

Члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии в ходе заседания утвердили денонсацию двух соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Речь идет о соглашении между государствами-участниками СНГ о стратегических вооруженных силах, подписанного 30 декабря 1991 года, а также о соглашении о предупреждении и ликвидации последствий ЧМ природного и техногенного характера, которое было заключено 22 января 1993 года.

В релизе, опубликованном на сайте парламента Молдавии, говорится о том, что решение о денонсации соглашения о вооруженных силах "своевременно в контексте того, что Республика Молдова не обладает ядерным оружием". Они также объяснили свое решение тем, что в СНГ упор на сотрудничество делается в экономическом плане.

Что касается денонсации договора о ЧС, парламент Молдавии обосновал это "минимальным взаимодействием по данному сегменту".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал целью председательства Варшавы в ЕС вступление Молдавии в Евросоюз.