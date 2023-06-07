Ветеринар Михеева посоветовала не проводить разом обработку животного от клещей и блох Фото: "КП" Архив

Ветеринарный врач Ольга Михеева дала советы, как подготовить животное к поездке на природу. Для начала, домашнего питомца нужно обработать от блох и клещей. Провести эту процедуру нужно за 1-3 дня до поездки. Сейчас на рынке множество препаратов от капель до таблетированной формы.

- Не требуется купать животное, таблетки хорошо поедаемы, известно точное время действия препарата. Капли – для корректного действия животное нельзя мыть не менее трех дней до нанесения препарата и трех дней после, - говорит ветеринар «Газете.Ru».

Ошейники от клещей должны плотно прилегать к коже. Но такой вариант не подходит для животных с густой шерстью и для тех, кто очень нервничает. К тому же, собаку в ошейнике нельзя купать.

Стоит помнить, что нельзя единовременно использовать средства от гельминтов, блох и клещей. В них может быть одно действующее вещество и тогда будет превышение дозы.

Для собак также опасны укусы комаров, которые могут переносить дирофилляриоз – это «сердечные» и «кожные» гельминты. Блохи тоже переносят один из видов гельминтозов кошек.

Если питомец заразился блохами, то человек тоже может испытывать зуд, обычно в области голеней.

Кстати, обработки от паразитов нужны даже животным, которые живут полностью в домашних условиях. Причина в том, что хозяин может принести на обуви с улицы гельминтов. А если животное начало чесаться, то скорее всего причиной стали блохи. Обычно худ возникает в височной области, на шее, в паху.

Кстати, аргасовые клещи представляют для кошек еще большую опасность. После укуса болезни развиваются стремительно, и уже через 2-4 недели может наступить летальный исход, передает Пятый канал.

Клещи являются переносчиками ряда вирусных и бактериальных заболеваний: боррелиозов, эрлихиоза, риккетсиоза, туляремии, анаплазмоза, ку-лихорадки, но самое важное — энцефалита, который поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности на всю жизнь или смерти, пишет ФАН.

Пик активности клещей в этом году придется на июнь, а вторая волна - на август-сентябрь, но он будет менее активен начала сезона, сообщает Rt.