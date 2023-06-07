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НовостиЗвезды7 июня 2023 9:10

«Это беда»: певица Вика Цыганова отреагировала на итоги конкурса «Миссис Россия»

Певица Вика Цыганова назвала «бедой» итоги конкурса «Миссис Россия»
Екатерина КОСОБОКОВА
Певица Вика Цыганова назвала «бедой» итоги конкурса «Миссис Россия»

Певица Вика Цыганова назвала «бедой» итоги конкурса «Миссис Россия»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Вика Цыганова прокомментировала финал российского конкурса красоты «Миссис Россия мира — 2023», в котором победу одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Результаты конкурса артистка назвала «бедой», добавив, что другие комментарии излишни.

«Все комментарии излишни. Это беда, и, похоже, она нас победила», - написала Цыганова в соцсетях.

Ранее в Москве прошел финал российского конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023». В нем приняли участие 83 конкурсантки из разных регионов Российской Федерации, а самой старшей из них было 62 года. В итоге главный титул достался жительнице Дальнего Востока Наталье Оскар. Теперь новоиспеченная «Миссис Россия — 2023» может отправиться на любой международный конкурс красоты.

Результаты конкурса вызвали бурные дискуссии среди россиян. Так, ей стали ставить в упрек тот факт, что снимки, опубликованные в ее личном блоге, и те, что были сделаны в момент награждения, разительно отличаются. В свою очередь, Оскар заявила, что ее точеная фигура и пухлые губы даны ей природой.