«Это беда»: певица Вика Цыганова отреагировала на итоги конкурса «Миссис Россия»

Певица Вика Цыганова назвала «бедой» итоги конкурса «Миссис Россия» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Вика Цыганова прокомментировала финал российского конкурса красоты «Миссис Россия мира — 2023», в котором победу одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Результаты конкурса артистка назвала «бедой», добавив, что другие комментарии излишни.

«Все комментарии излишни. Это беда, и, похоже, она нас победила», - написала Цыганова в соцсетях.

Ранее в Москве прошел финал российского конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023». В нем приняли участие 83 конкурсантки из разных регионов Российской Федерации, а самой старшей из них было 62 года. В итоге главный титул достался жительнице Дальнего Востока Наталье Оскар. Теперь новоиспеченная «Миссис Россия — 2023» может отправиться на любой международный конкурс красоты.

Результаты конкурса вызвали бурные дискуссии среди россиян. Так, ей стали ставить в упрек тот факт, что снимки, опубликованные в ее личном блоге, и те, что были сделаны в момент награждения, разительно отличаются. В свою очередь, Оскар заявила, что ее точеная фигура и пухлые губы даны ей природой.