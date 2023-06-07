Леонтьев сообщил, что около 100 человек заблокированы на дачах под Новой Каховкой

Около 100 человек заблокированы на дачах под Новой Каховской из-за разрушения Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Около 100 человек остаются заблокированными на дачах в районе Новой Каховки в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.

«Осуществляются работы по спасению людей, которым требуется эвакуация. До 100 человек заблокированы на корсунских дачах», – сказал он в эфире «Первого канала».

По словам Леонтьева, в Новой Каховке уровень воды упал примерно на 50 сантиметров.

Напомним, накануне глава администрации Новокаховского городского округа заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия своей атакой на Каховскую ГЭС хотела отвлечь внимание от своих неудач.

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