WP: в Белом доме считают целью контрнаступления Украины перерезать коридор в Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме называют главной целью контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытки перерезать сухопутный мост, соединяющий Россию с ее силами Крыма. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на неназванных представителей администрации президента США Джо Байдена.

«Представители администрации Байдена считают, что наступление началось в понедельник с удара украинцев на юг по нескольким направлениям … главная цель - перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с ее... силами в Крыму», - сказано в заявлении издания.

Напомни, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с подрывом на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), назвал одной из целей украинской диверсии лишение Крыма воды. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за произошедшего разрушения ГЭС угрозы подтопления на полуострове нет, однако есть риск, что будет мелеть Северо-Крымский канал.

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