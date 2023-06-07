Путин: Россия сосредоточится на достижении технологического и финансового суверенитета Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 7 июня, заявил, что России важно использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета.

«Важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», - отметил российский лидер в своем обращении к участникам Петербургского международного экономического форума.

Еще одной из важных задач, которая стоит перед страной, глава государства назвал стимулирование рынка труда. Для этого, по его мнению, нужно реализовывать технологии «бережливого производства» и обновлять предприятия. Делать это необходимо в тесном контакте властей и бизнеса.

Он также добавил, что в данном случае необходимо будет донастроить систему подготовки и переподготовки кадров, а также усовершенствовать службу занятости страны.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин призвал российские власти обеспечить технологический суверенитет в автомобильной промышленности. При этом он отметил, что не все производство обязательно должно быть сосредоточено в России. Кроме того, глава государства призвал обеспечить работу сектора и сохранить трудовые коллективы.