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НовостиПроисшествия7 июня 2023 9:28

В Никополе ввели режим жесткой экономии питьевой воды после подрыва Каховской ГЭС

Город располагается выше по течению, чем Каховская ГЭС
Дарья ЧИПУРНАЯ
ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, разрушив плотину

ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, разрушив плотину

Фото: REUTERS

Глава Никопольской районной администрации (РВА) Евгений Евтушенко сообщил о введении в городе Никополе режима жесткой экономии питьевой и технической воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) со стороны ВСУ.

"Друзья, включаем режим жесткой экономии воды, - написал Евтушенко в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего были затоплены близлежащие населенные пункты, а в округе был введен режим ЧС. Мэр Новой Каховки, а после пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвали ответственным за произошедшее Украину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье теракт.

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