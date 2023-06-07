В Никополе ввели режим жесткой экономии питьевой воды после подрыва Каховской ГЭС

ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, разрушив плотину Фото: REUTERS

Глава Никопольской районной администрации (РВА) Евгений Евтушенко сообщил о введении в городе Никополе режима жесткой экономии питьевой и технической воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) со стороны ВСУ.

"Друзья, включаем режим жесткой экономии воды, - написал Евтушенко в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего были затоплены близлежащие населенные пункты, а в округе был введен режим ЧС. Мэр Новой Каховки, а после пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвали ответственным за произошедшее Украину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье теракт.

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