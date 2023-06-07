Мэр Леонтьев заявил о гибели тысяч животных из-за подтопления в Новой Каховке Фото: пресс-служба администрации Новой Каховки

В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции оказался затоплен Нижнеднепровский национальный парк в Новой Каховке, из-за чего погибли тысячи животных, заявил мэр города Владимир Леонтьев.

«Затоплен Нижнеднепровский нацпарк. Тысячи зверей, которые там находились, уничтожены», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, накануне глава администрации Новокаховского городского округа заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

В Херсонской области введен режим ЧС. На данный момент с подтопленных территорий эвакуированы около 1,3 тысячи человек.

Тем временем стало известно, что на спасателей, которые эвакуировали мирных жителей Новой Каховки с подтопленных территорий, сбросили взрывчатку. В результате инцидента никто не пострадал.

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