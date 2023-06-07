Число инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вырастет в разы после подрыва Каховской ГЭС

Карчаа сообщил об увеличении числа инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС) вырастет в несколько раз. Такое заявление в среду, 7 июня, сделал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Как уточнил советник гендиректора, Москва собирается принять «исчерпывающие меры» безопасности в ходе предстоящего визита на Запорожскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

По его словам, российская сторона всегда соблюдала гарантии безопасности для всех членов делегации МАГАТЭ, а шаги по увеличению числа инспекторов применяются на фоне текущей обстановкой.

«Мы с уважением относимся к намерению мистера Гросси усилить количественно инспекцию МАГАТЭ на станции. Мы всех примем», - отметил советник гендиректора в разговоре с ТАСС.

Напомним, ранее Карчаа заявил, что частичное разрушение Каховской ГЭС никаким образом не отразится на работе Запорожской АЭС, указав также на то, что эксперты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища «другими техническими способами».

Владимир Кузнецов, бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, рассказал «Комсомольской правде» также сообщил, что подрыв гидроэлектростанции не повлияет на Запорожскую АЭС, которая расположена выше по течению Днепра.

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