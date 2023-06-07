ЕС рассматривает возможность запрета на оборудование Huawei для сетей 5G Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз планирует ввести полный запрет для использования оборудования китайской компании Huawei в создании сетей связи 5G в странах - членах ЕС. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на официальные лица Евросоюза.

«Евросоюз может запретить всем государствам при построении сетей пятого поколения мобильной связи использовать оборудование компаний, представляющих угрозу безопасности сообщества, в том числе китайской телекоммуникационной корпорации Huawei», - передает издание.

Европейский союз еще три года представил рекомендацию, в которой говорилось об исключениях поставщиков оборудования для построения 5G-сетей и уже была названа Huawei. При этом, по данным еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона, на данный момент доступ к критически важным элементам связи 5G для этой компании запретила только треть стран-членов. По его словам, такая ситуация «подвергает опасности коллективную безопасность блока».

Напомним, ранее Huawei подала иск против Швеции в международный арбитраж на 560 млн долларов. Поводом стал недопуск компании к участию в тендере на поставки оборудования для мобильной связи 5G.