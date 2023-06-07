Пострадавшим из-за ЧС на Каховской ГЭС окажут финансовую помощь Фото: REUTERS

Временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об оказании финансовой поддержки для пострадавшим в результате прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая, как он уточнил, составят от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.

«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба», - написал врио в своем Telegram-канале в среду, 7 июня.

Напомним, сегодня, 7 июня, Сальдо также сообщил, что ситуация с частичным разрушением Каховской ГЭС привела к тому, что в зоне бедствия в Херсонской области на данный момент оказались от 22 до 40 тысячи человек. Незадолго до того глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о том, что село Корсунка полностью ушло под воду.

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