Матвиенко назвала военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко в среду, 7 июня, прокомментировала ситуацию вокруг Каховской ГЭС. По ее мнению, удар по плотине Вооруженными силами Украины является терактом и военным преступлением.

«Хотела бы от имени сенаторов РФ выразить глубочайшее возмущение, осуждение тому террористическому акту по сугубо мирной гражданской инфраструктуре. Разрушение плотины Каховской электростанции - это террористический акт и чудовищное военное преступление», - подчеркнула спикер Совфеда.

Она отметила, что теракт был заранее спланирован и в результате привел к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе. По мнению Матвиенко, последствия частичного разрушения гидроэлектростанции будут заметны еще очень долго.

Председатель Совфеда дала поручение сенаторам подготовить соответствующее заявление, в котором будет изложена ситуация относительно произошедшего инцидента.

О частичном разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно во вторник, 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что произошедшее стало результатом обстрелов со стороны Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу также назвал Украину ответственной за подрыв сооружений Каховской гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как террористический акт. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как катастрофа на Каховской ГЭС изменит ход боевых действий (подробнее)