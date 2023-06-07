Подоляк раскритиковал Маска за шоу Карлсона с обвинением Украины в подрыве Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк осудил Илона Маска за шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, где Украину обвинили в подрыве Каховской ГЭС. Свою критику он опубликовал в личном Twitter-аккаунте.

Он назвал выступление Карлсона «абсурдом» и конспирологией, обвинив в произошедшем Россию. При этом никаких доказательств он так и не предоставил, а лишь добавил, что «это аксиома».

Напомним, что Такер Карлсон заявил, что Киев причастен к подрыву Каховской ГЭС и подчеркнул, что Украина и раньше говорила о возможности уничтожения дамбы. По его мнению, если любой человек изучит факты, то поймет, что к произошедшему причастны украинцы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подрыв Украиной ГЭС связан с провалами ВСУ в контрнаступлении. Он добавил, что таким образом Киев желает скрыть факт того, что украинские подразделения «захлебываются» в попытках перейти в наступление.

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