Майк Пенс объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Майк Пенс заявил об участии в выборах президента США в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский вице-президент Майк Пенс официально заявил об участии в предстоящих в 2024 году выборах президента США.

“Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США”, — заявил вице-президент в своем Twitter.

Напомним, о выдвижении Майком Пенсом своей кандидатуры на выборы президента Америки ранее сообщало агентство Reuters. Издание отмечало, что Пенс является представителем Республиканской партии, от которой на предстоящие выборы выдвинут и бывшего президента США Дональда Трампа.

Действующий президент США Джо Байден также официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах.

Популярный ведущий канала FoxNews Такер Карлсон нередко выступал с критикой Байдена. По его словам, действующий президент США уже теряет возможность говорить, а также привёл США к кризису и чуть ли не затеял Третью Мировую войну.