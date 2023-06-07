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НовостиПолитика7 июня 2023 10:25

МИД Израиля осудил подрыв дамбы на Каховской ГЭС

Тысячи ни в чем не повинных граждан находятся под угрозой, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Израиля осудил подрыв дамбы на Каховской ГЭС

МИД Израиля осудил подрыв дамбы на Каховской ГЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль осуждает атаку на Каховскую гидроэлектростанцию, в результате которой была разрушена дамба и затоплены территории Херсонской области, заявил представитель Министерства иностранных дел республики Лиор Хаят.

«Израиль потрясен значительным ущербом, нанесенным Каховской ГЭС. Тысячи ни в чем не повинных граждан находятся под угрозой из-за ее разрушения. Такие целенаправленные удары по жизненно важной инфраструктуре и людям должны быть осуждены всем международным сообществом», – написал он в Twitter.

Напомним, накануне глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Ленонтьев заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

В Херсонской области введен режим ЧС. На данный момент с подтопленных территорий эвакуированы около 1,3 тысячи человек.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.