Die Welt: страны Запада настроились на «ампутированную» Украину Фото: REUTERS

Страны Запада не будут ждать, когда Украина сможет вернуть себе утерянные территории, а начнут переговоры с Россией, так как эти государства настроились на «ампутированную» Украину. Такого мнения придерживается Кристоф Шильтц в статье для Die Welt.

«Вопреки официальным заявлениям Запада, не суверенная Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии. Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии», - считает журналист.

Он поясняет, что страны Запада уже настроились на «ампутированную» Украину, поэтому они начнут переговоры с Россией. Шильтц добавляет, что открытым лишь остается вопрос о том, какую цену придется заплатить за перемирие Украине и западным странам.

Обозреватель также считает, что в ближайшие 15-20 лет Украина не войдет ни в Евросоюз, ни в Североатлантический альянс.

Страны Запада постоянно заявляют о поддержке Украины и новых поставках вооружения для ВСУ. Однако недавно британские чиновники признали, что военная техника и оружие от союзников Киева не могут серьезно изменить ход конфликта на Украине.

В свою очередь, в Кремле неоднократно отмечали, что наращивание поставок оружия Киеву не повлияет на ход российской военной спецоперации, но сделает конфликт более затяжным.