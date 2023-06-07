Небо Нью-Йорка заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

Показатель загрязнения воздуха в городе достиг «опасного уровня» Фото: REUTERS

Небо Нью-Йорка заволокло дымом от лесных пожаров из Канады. Об этом сообщает газета New York Daily.

Как передает издание, показатель загрязнения воздуха в американском городе достиг «опасного уровня», из-за чего Нью-Йорк стал вторым в антирейтинге по качеству воздуха и его опережает только Нью-Дели в Индии.

Мэр города Эрик Адамс призвал горожан «проявить осторожность», ограничивая по возможности какую-либо деятельность на открытом воздухе. Градоначальник заявил об отмене всех школьных мероприятий на открытом воздухе, отметив, что ситуация может продлиться несколько дней.

Ранее министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр заявил о начале эвакуации 26 тысячи человек из-за лесных пожаров, сообщив, что что в стране зарегистрировано 413 лесных пожаров, из которых 160 - в Квебеке, а 47 - в северной части Онтарио.