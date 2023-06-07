Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз Антей»

Глава Минобороны РФ Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ на «Алмаз-Антее» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил одно из предприятий корпорации "Алмаз-Антей", где производятся современные зенитные ракеты для ПВО.

Генерал российской армии проверил выполнение государственного оборонного заказа. В ходе инспекции Шойгу указал руководителям "Алмаз-Антей" на необходимость сократить сроки ввода в эксплуатацию производственные мощности концерна.

"Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца. Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж и тут же идет наладка следующего", - приводит слова Шойгу канал Минобороны России в Telegram.

Шойгу отметил востребованность продукции "Алмаз-Антей". По его словам, она демонстрирует высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Напомним, ранее Шойгу доложил, что за три дня попыток провести контрнаступления ВСУ потеряли до 3715 бойцов.