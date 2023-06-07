Читатели Daily Mail высмеяли слова Данилова о планах России подорвать ЗАЭС Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о якобы планах России взорвать Запорожскую АЭС.

“Тому, кто в это верит, надо вакцинироваться”, — иронизировал Not a native.

“Мы до сих пор не знаем, кто подорвал Каховскую ГЭС!” — написал HomeGuard40.

“ЦРУ начало этот конфликт еще в 2014 году, свергнув правительство Украины”, — отметил читатель Sunny-Side-Up.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что единственный источник ядерной угрозы из-за подрыва Запорожской АЭС – режим Зеленского и его боевики.

По мнению Рогова, командование украинской армии сохраняет план по захвату Запорожской АЭС, а другие заявления Киева являются отвлекающим маневром. Также он отмечал, что план предстоящего контрнаступления ВСУ разработан военными союзниками Киева, а украинская армия всего лишь выступает в роли исполнителей преступных приказов.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.