Отели Абхазии снизили цены в июне 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отдых в отелях Абхазии стал еще дешевле. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), заявив, что скидки на размещение в июне этого года доходят до 30%.

Эксперт АТОР назвал причиной подобного предложения относительно невысокую загруженность отелей. По его словам, на фоне прохладной погоды в мае и начале июня в этом году туры в Абхазию продаются хуже. В итоге 70% местных отелей, как сообщает туроператор «Дельфин», сталкиваются с невысокой заполняемостью.

«В этом сезоне начало июня выдалось нежарким, море не успело прогреться. В этих условиях отели снижают цены. В среднем на 30%», - сказано в пресс-службе национального туроператора АЛЕАН.

Напомним, ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал KP.RU, что несмотря на введенные санкционные ограничения и другие сложности в этом году россияне летают на отдых за россияне на 40% чаще, чем в прошлом году.