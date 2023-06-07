СПЧ поддержал запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов

СПЧ поддержал запуск курсов русского языка для детей мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил поддержку запуска бесплатных курсов для детей мигрантов по изучению русского языка.

"Возможно, будут внесены изменения в законодательство так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок поступает в школу", - заявил Фадеев на пресс-конференции на тему "Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка", отметив, что СПЧ всячески поддерживает эту идею.

Глава СПЧ добавил, что Минпросвещения активно работает над созданием специальных курсов по изучению русского языка для детей мигрантов.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что русский язык - незаменимый язык, представляющий собой каркас для нашей многонациональной страны.

Сайт KP.RU также писал о том, что большинство россиян посоветовали читать больше литературы для поддержания уровня знания языка.