ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на 2023-2024 годы Фото: Мария ЛЕНЦ

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСЗ) опубликовала свой доклад за июнь. Согласно документу, был пересмотрен в сторону улучшения прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) России на этот и следующий годы.

Так, по прогнозам ОЭСЗ, показатель российского ВВП сократится в 2023 году только на 1,5%, тогда как ранее ожидалось снижение на 2,5%, а в 2024 году – на 0,4% против 0,5% прогнозируемых ранее.

Ранее Всемирный банк в своем докладе по глобальным экономическим перспективам спрогнозировал рост ВВП России в реальном выражении на 1,2% в 2024 году. По данным Всемирного банка, в 2023 году ожидается снижение ВВП страны в реальном выражении на 0,2%. Отмечалось, что оценка снижения ВВП РФ на 2023 год стала выше на 3,1 процентных пункта по сравнению с прогнозами, сделанными в январе.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России вырастет на 1-2% в 2023 году, несмотря на прогнозы замедления мировой экономики.