«Яндекс» запустил беспилотное такси в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Яндекс» решила в тестовом режиме запустить роботакси - автомобили, которые управляются искусственным интеллектом, который начнет свою работу в московском районе Ясенево. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса», уточнив, что также любая поездка на таком такси обойдется в 100 рублей.

«Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно в приложении "Яндекс Go"», - сказано в заявлении компании.

Как сообщается, первыми в тестировании участие собираются принять участие пользователи от 18 лет, заранее подававшие заявку на сайте проекта, а после доступ уже будет открыт и другим жителям Ясенево, у которых в приложении появится специальная кнопка для заказа роботакси.

«Нажав на нее, можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около сорока таких точек. Жители района смогут доехать, например, от школы "Созвездие" до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar», - отмечают в пресс-службе.

Напомним, днем ранее, 6 июня, президент России Владимир Путин предложил использовать в такси и каршеринге только российские автомобили.