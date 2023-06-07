Совет кантонов Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет кантонов Швейцарии (верхняя палата парламента) одобрила поправку в закон, согласно которой странам, приобретающим у нее военную технику и оружие, разрешено реэкспортировать в государства, находящиеся в состояния вооруженного конфликта.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов подтвердил эту позицию 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся», – сообщается на сайте парламента Швейцарии.

Отмечается, что ранее Берн отклонил запросы от нескольких стран на реэкспорт швейцарского оружия, ссылаясь на нейтралитет, в связи с чем парламент разработал несколько предложений, «чтобы Швейцария не осталась со связанными руками перед лицом конфликта на Украине».

Напомним, еше в январе этого года комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрил предложение парламента страны о реэкспорте оружия швейцарского производства на Украину.