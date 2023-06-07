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НовостиВ мире7 июня 2023 11:35

Совет кантонов Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину

Ранее Берн отклонил запросы от нескольких стран на реэкспорт швейцарского оружия, ссылаясь на нейтралитет
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Совет кантонов Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину

Совет кантонов Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет кантонов Швейцарии (верхняя палата парламента) одобрила поправку в закон, согласно которой странам, приобретающим у нее военную технику и оружие, разрешено реэкспортировать в государства, находящиеся в состояния вооруженного конфликта.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов подтвердил эту позицию 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся», – сообщается на сайте парламента Швейцарии.

Отмечается, что ранее Берн отклонил запросы от нескольких стран на реэкспорт швейцарского оружия, ссылаясь на нейтралитет, в связи с чем парламент разработал несколько предложений, «чтобы Швейцария не осталась со связанными руками перед лицом конфликта на Украине».

Напомним, еше в январе этого года комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрил предложение парламента страны о реэкспорте оружия швейцарского производства на Украину.