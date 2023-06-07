Иран намерен создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркмении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что страна намерена создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива. По его словам, в реализации проекта примут участие Россия, Катар и Туркмения.

«У нас вторые по величине запасы газа в мире, поэтому мы планируем создать газовый хаб в районе Ассалуйе в сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменией», - цитирует Оуджи агентство Tasnim.

Сроки реализации проекта чиновник не уточнил.

Напомним, ранее стало известно, что Иран будет закупать у России 9 млн кубометров газа в сутки в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией. Сообщалось, что голубое топливо пойдет как на собственные нужды Ирана, так и на своповые поставки в другие страны, которые расположены южнее.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иран. Как рассказал глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуштабан, после вложений 2,7 млрд долларов в два иранских нефтяных проекта на долю России приходится 45% от общего объема иностранных инвестиций в период с октября 2021 года по январь 2023 года.