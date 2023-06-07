Глава СПЧ Фадеев предложил сделать знание русского обязательным для выплат мигрантам пособий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости сделать обязательным условие знание русского языка для получения пособий получившими российское гражданство женщинами-мигрантками.

«Зачем нам мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество и изучать русский язык? Надо их побуждать, и не только ласковыми методами», - заявил глава СПЧ в среду, 7 июня, во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Как писал сайт KP.RU, Фадеев также поддержал идею о запуске бесплатных курсов по изучению русского языка для детей мигрантов, отметив, что Минпросвещения РФ на данный момент активно работает над созданием специальных курсов, направленных на изучение русского языка для детей мигрантов.

Напомним, незадолго до этого президент России Владимир Путин назвал русский язык незаменимым и представляющим собой каркас для нашей многонациональной страны.