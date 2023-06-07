Вучич заявил о готовности Сербии наращивать сотрудничество с армией США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Белграда при условии сохранения военного нейтралитета наращивать сотрудничество с армией США.

Пресс-служба сербского президента передает, что целью партнерского сотрудничества с американской армией является "поддержка мира и стабильности в регионе и за его пределами".

Напомним, ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что протесты в Сербии против Вучича проходят по указке британских спецслужб. Сам Вучич сообщил, что ежедневно получает по 200 угроз убийства. В МИД Сербии также заявляли, что существование страны зависит от дружбы страны с Россией.