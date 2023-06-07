Еврокомиссия начала расследование против Польши из-за закона о «российском влиянии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Варшавы после закона о создании в Польше комиссии по расследованию якобы имевшее место «российское влияние». Такое заявление в среду, 7 июня, сделал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Еврокомиссия решила начать процедуру нарушения, направив официальное уведомление польским властям», - заявил замглавы ЕК в ходе пресс-конференции, уточнив, что теперь у Польши есть два месяца для подачи ответа на письмо Еврокомиссии, после чего будут определены дальнейшие шаги.

Напомним, закон о создании государственной комиссии по расследованию «российского влияния» на Польшу глава республики Анджей Дуда подписал 29 мая 2023 года. В заявлении польского лидера отмечалась, что данная комиссия призвана «выявить российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет».