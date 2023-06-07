В МИД РФ оценили сроки ремонта аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в 1-3 месяца

Восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса», который был подорван в Харьковской области, займет от одного до трех месяцев, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. Это при наличии доступа к месту повреждения», – сказала она в ходе брифинга.

Как отметила дипломат, Россия предпримет все усилия для выяснения обстоятельств подрыва аммиакопровода. По словам Захаровой, Украина является единственной стороной, не заинтересованной в восстановлении транзита аммиака по этому трубопроводу. Киев, подорвав аммиакопровод «Тольятти – Одесса», нанес удар по усилиям ООН в борьбе с голодом в нуждающихся странах, добавила представитель МИД РФ.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 7 июня, Минобороны России сообщило, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины взорвала аммиакопровод «Тольятти-Одесса» в Харьковской области. В результате теракта есть пострадавшие среди мирного населения, им оказана необходимая медицинская помощь.